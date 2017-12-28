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| | Садальский нашел серьезную нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской

Садальский нашел серьезную нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 08:59
Актер театра и кино Станислав Садальский рассказал о том, что видит существенные нестыковки в деле Цымбалюк-Романовской. Ему совершенно непонятно, почему в правоохранительных органах абсолютно никакого внимания не обратили на российского художника Никаса Сафронова.
 

Садальский нашел серьезную нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской

 

По словам Садальского, упомянутый артист имеет непосредственное отношение к покупке квартиры для бывшей жены Армена Джигарханяна Татьяны Власовой за значительно меньшую сумму, чем было на рынке. Садальский уверяет, что даже располагает секретными аудиозаписями, на которых Цымбалюк-Романовская ведет переговоры с Никасом Сафроновым.
 
Дискуссия, открытая Садальским в LiveJournal, породила настоящий резонанс в секции комментариев. Читатели разделились, как и во всем инциденте на два противоборствующих лагеря. Одни упрекают Джигарханяна в так называемом неджентльменском поведение, вторые уверены в том, что виновницей является Виталина.
 
Очередной виток в громком скандале по делу о разводе Виталины Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна появилась после того, что как в сети появились сведения о том, что экс-супруга заверила, что ничего ни у кого не крала и даже обращалась к актеру с требованием провести пресс-конференцию, на которой он бы снял с нее все подозрения.

Николай Офицеров
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