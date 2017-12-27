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| | Владимира Шаинского могут похоронить в США

Владимира Шаинского могут похоронить в США

Вчера, 18:03
Вдова умершего в Сан-Диего российского композитора Владимира Шаинского раздумывает над тем, чтобы похоронить его в Соединенных Штатах, если от России не поступит каких-либо других предложений.
 

Владимира Шаинского могут похоронить в США

 

Шаинский, утверждает она, не оставил никакого завещания, связанного с местом похорон, а потому вполне логичным кажется его захоронение в месте, где он прожил последние годы своей жизни.
 
«Сейчас мы решаем этот вопрос. В США сейчас, правда, Рождество, выходные, а потому это довольно нелегко», - заявила вдова и пожаловалась на то, что самостоятельно организовать похороны в другой стране это достаточно непросто, помимо того, что семья покойного на контакт так и не вышла.
 
Генеральный российский консул Халит Айсин также выступил с заявлением о том, что родственники Шаинского пока не контактировали с дипломатической миссией в Сиэтле.
 
В российском посольстве в Вашингтоне позднее также заявили о том, что помогут семье композитора всем возможным. О смерти Шаинского после продолжительной болезни стало известно 26 декабря. Композитор прославился в советскую эпоху, в том числе как автор композиций в мультфильме про Чебурашку. Именно его перу принадлежит любимая детьми песенка «Голубой вагон».

Николай Офицеров
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