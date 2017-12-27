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| | Интриги и жестокость: Финальный трейлер фэнтези-боевика «Скиф» появился в Сети

Интриги и жестокость: Финальный трейлер фэнтези-боевика «Скиф» появился в Сети

Вчера, 17:50
В Сети появился финальный трейлер фэнтези-боевика «Скиф», премьера состоится 18 января следующего года. Ролик сразу же поразил обилием жестоких сцен.

Интриги и жестокость: Финальный трейлер фэнтези-боевика «Скиф» появился в Сети

 

Картина режиссера Рустама Мосафира под названием «Скиф» выйдет на большие экраны 18 января, сегодня кинокомпания «СТВ» выложила в Сеть финальный трейлер боевика. События фильма происходят в далеком прошлом во время смены цивилизаций. Главным героем фэнтези выступает ратник Лютобор. Он оказывается жертвой интриг и вынужден отправиться в опасное путешествие ради спасения семьи. Напарником в тяжелом пути скифа должен стать его враг – Куница. Они вынуждены перебороть разногласия ради общей цели – попасть в пристанище последних скифов, где их ожидает неминуемая смерть.

 

Продюсером картины выступил Сергей Сельянов. Сценарий написали Рустам Мосафир и Владимир Голованов. Бюджет фильма составил 150 миллионов рублей.
Виктория Озерова
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