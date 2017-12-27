Интриги и жестокость: Финальный трейлер фэнтези-боевика «Скиф» появился в Сети

Картина режиссера Рустама Мосафира под названием «Скиф» выйдет на большие экраны 18 января, сегодня кинокомпания «СТВ» выложила в Сеть финальный трейлер боевика. События фильма происходят в далеком прошлом во время смены цивилизаций. Главным героем фэнтези выступает ратник Лютобор. Он оказывается жертвой интриг и вынужден отправиться в опасное путешествие ради спасения семьи. Напарником в тяжелом пути скифа должен стать его враг – Куница. Они вынуждены перебороть разногласия ради общей цели – попасть в пристанище последних скифов, где их ожидает неминуемая смерть.
Продюсером картины выступил Сергей Сельянов. Сценарий написали Рустам Мосафир и Владимир Голованов. Бюджет фильма составил 150 миллионов рублей.