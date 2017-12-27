Интриги и жестокость: Финальный трейлер фэнтези-боевика «Скиф» появился в Сети

В Сети появился финальный трейлер фэнтези-боевика «Скиф», премьера состоится 18 января следующего года. Ролик сразу же поразил обилием жестоких сцен.

Виктория Озерова

Картина режиссера Рустама Мосафира под названием «Скиф» выйдет на большие экраны 18 января, сегодня кинокомпания «СТВ» выложила в Сеть финальный трейлер боевика. События фильма происходят в далеком прошлом во время смены цивилизаций. Главным героем фэнтези выступает ратник Лютобор. Он оказывается жертвой интриг и вынужден отправиться в опасное путешествие ради спасения семьи. Напарником в тяжелом пути скифа должен стать его враг – Куница. Они вынуждены перебороть разногласия ради общей цели – попасть в пристанище последних скифов, где их ожидает неминуемая смерть.Продюсером картины выступил Сергей Сельянов. Сценарий написали Рустам Мосафир и Владимир Голованов. Бюджет фильма составил 150 миллионов рублей.