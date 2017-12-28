Выставка в честь Стивена Кинга была организована в аэропорту Казани

Представители аэропорта заявили, что данная выставка, наполненная работами в стиле сюрреализма, может понравиться не только российским гражданам, но и многим иностранцам, пользующихся услугами аэропорта, так как Стивен Кинг пользуется высокой популярностью у его поклонников по всему миру. Терминал аэропорта будет украшен постерами со съёмок многочисленных фильмов, снятых в рамках экранизации романов писателя.
Добавим, что за всю творческую деятельность Стивен Кинг написал более двух сотен книг, множество из которых были экранизированы, а некоторые из них навсегда останутся классикой ужасов в литературе.