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| | Выставка в честь Стивена Кинга была организована в аэропорту Казани

Выставка в честь Стивена Кинга была организована в аэропорту Казани

Сегодня, 05:40
Руководство Международного аэропорта «Казань» организовало выставку, посвященную работам всемирно известного мастера ужасов Стивена Кинга. Прямо в холле аэропорта на стенах были развешены иллюстрации со съёмок фильмов, снятых по романам писателя.

Выставка в честь Стивена Кинга была организована в аэропорту Казани

 

Представители аэропорта заявили, что данная выставка, наполненная работами в стиле сюрреализма, может понравиться не только российским гражданам, но и многим иностранцам, пользующихся услугами аэропорта, так как Стивен Кинг пользуется высокой популярностью у его поклонников по всему миру. Терминал аэропорта будет украшен постерами со съёмок многочисленных фильмов, снятых в рамках экранизации романов писателя.

Выставка в честь Стивена Кинга была организована в аэропорту Казани

 

Добавим, что за всю творческую деятельность Стивен Кинг написал более двух сотен книг, множество из которых были экранизированы, а некоторые из них навсегда останутся классикой ужасов в литературе.
Александр Вест
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