Хип-хоп исполнители Гнойный и ST провели рэп-баттл по наипопулярнейшим поисковым запросам. Организовали противостояние музыкантов сотрудники компании «Яндекс». Ролик выложили на видеохостинге YouTube.

Домбровский Сергей

В ходе рэп-битвы солисты затронули тему популярности восходящей звезды эстрады Ольги Бузовой, которая ранее получила известность в качестве ведущей шоу «Дом-2». По словам Гнойного, его конкуренту повезло, так как он написал хит «Мало половин» и больше ничем не отличился в уходящем году. ST назвал своего противника смартфоном iPhone X, который он намерен разблокировать одним взглядом и сравнил с убитой Лорой Палмер из мистического фильма «Твин Пикс».Во время рэп-баттла упомянули о проблемах сборной России в спорте и невозможности выступления атлетов из РФ под звуки гимна своей страны и поднятия национального флага. Не обошли стороной и программу реновации – строительства новых домов вместо старых в Москве.