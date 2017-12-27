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| | В сериале «Доктор Кто» показали перерождение в женщину

В сериале «Доктор Кто» показали перерождение в женщину

Сегодня, 11:25
В специальном ролике на BBC сериала «Доктор Кто» показали перерождение главного героя в женщину.

В сериале «Доктор Кто» показали перерождение в женщину

 

Известный британский сериал «Доктор Кто» выходит на экраны с 1963 года. Он рассказывает о путешественнике во времени, который пытается изменить мир и свою жизнь. За всю историю показа сериала, на посту главного героя сменились уже двенадцать актеров. Все время ими были представители мужского пола. Последним, двенадцатым, был ирландский актер Питер Капальди. На протяжении трех сезонов он исполнял главную роль в сериале.

Недавно, Питер заявил, что прекращает съемки в сериале «Доктор Кто». До недавнего времени ходили слухи, что главную роль может исполнить актриса Джоди Уиттакер. Когда на BBC показали новый тизер-трейлер сериала, слухи подтвердились официально. На видео видно, как главный герой перерождается в женщину, роль которой выполняет Уиттакер.

Премьера нового сезона «Доктор Кто» назначена на осень 2018 года. Некоторые поклонники сериала взволнованы тем, что впервые за всю его историю главным героем стала женщина. Компания BBC ответила на жалобы, объяснив, что актрису долго подбирали. Ее виденье сериала полностью сходится с позицией главного героя. Так что, уже официально подтверждено, что тринадцатым доктором кто станет женщина.
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