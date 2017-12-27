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| | Вин Дизель стал лидером рейтинга самых кассовых актеров 2017 года

Вин Дизель стал лидером рейтинга самых кассовых актеров 2017 года

Сегодня, 10:12
Вин Дизель стал лидером рейтинга самых прибыльных актеров 2017 года. Рейтинг составили сотрудники издания Forbes. Картина «Форсаж» и прочие с участием этого американского актера заработали 1,6 млрд долларов США.

Вин Дизель стал лидером рейтинга самых кассовых актеров 2017 года

 

Вин Дизель известен не только как актер, но также в качестве сценариста и продюсера. Он получил премию канала MTV за исполнение роли Доминика Торетто в ленте «Форсаж». В нынешнем рейтинге не учитывали участие Вин Дизеля в развитии планеты Marvel. На второй позиции расположился товарищ по съемочной площадке лидера противостояния Дуэйн Джонсон. Фильмы с его участием получили 1,5 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Гай Гадот. Эта актриса известна съемками в картине «Чудо-женщина». Ленты с ее участием заработали 1,4 млрд долларов.

В список самых успешных стала Эмма Уотсон – британская звезда, которую видели не только на съемочной площадке, но и на подиумах. Актриса прославилась благодаря участию в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере. Не остался в стороне и Джонни Депп. Он занял пятую позицию, а его киноленты получили 1,1 млрд долларов.
Домбровский Сергей
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