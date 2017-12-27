В новогодние праздники «Россия-1» покажет фильм «Последний Богатырь»

Телевизионная премьера сказки, снятой российскими специалистами при поддержке всемирно известной кинокомпании Walt Disney Pictures, произойдёт в период новогодних праздников на телевизионном канале «Россия-1».

Александр Вест

Гендиректор телеканала «россия-1» Антон Златопольский заявил о существовании вероятности, по которой показ данной киноленты вполне возможно станет ежегодной новогодней традицией для канала. На телеканале фильм покажут в первый день 2018 года 1 января. Стоит отметить, данная картина вошла в тройку фильмов от Walt Disney Pictures, снятых полностью на русском языке. Также стоит отметить и феноменальный успех кинокартины в мировом прокате, где фильм сумел собрать общую кассу размером в 1,7 миллиард рублей. В одной лишь России художественный фильм в кинотеатрах посмотрели более 7,5 миллионов российских граждан.Напомним, что ранее рекорд по кассовым сборам принадлежал другому российскому фильму под названием «Сталинград», который снял Федор Бондарчук, чей результат был побит сборами «Последнего Богатыря».