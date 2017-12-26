В "Союзмультфильме" рассказали о покойном Владимире Шаинском

"Союзмультфильм" поведали о покойном композиторе Владимире Шаинском. С прессой беседовал шеф-редактор Сергей Капков.

Никита Готский

По его словам, в анимации композитор обязуется думать как о качестве и мелодичности собственного творения, но и принимать во внимание ряд иных моментов. Капков заявил, что нужно учитывать, какой персонаж поет песню, какие события происходят в данный момент в кадре и какое настроение у героев. Помимо этого, необходимо оказаться а сверхограниченном хронометраже, потому как определенные музыкальные темы продолжаются всего 20 секунд в анимации.Капков продолжает, что Владимир Шаинский в абсолютной мере обладал всеми этими тайнами мастерства. Он умел создавать законченный шедевр, который запомнится и полюбится зрителями.Сообщается также, что "Союзмультфильм" выражает соболезнования родным и близким усопшего композитора и скорбит вместе с ними. мастер писал музыку более 20 лет для анимационных картин, без него нереально представить такие мультфильмы, как "Шапокляк", "Чебурашка" и многие иные.