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| | В "Союзмультфильме" рассказали о покойном Владимире Шаинском

В "Союзмультфильме" рассказали о покойном Владимире Шаинском

Вчера, 20:13
"Союзмультфильм" поведали о покойном композиторе Владимире Шаинском. С прессой беседовал шеф-редактор Сергей Капков.

В "Союзмультфильме" рассказали о покойном Владимире Шаинском

 

По его словам, в анимации композитор обязуется думать как о качестве и мелодичности собственного творения, но и принимать во внимание ряд иных моментов. Капков заявил, что нужно учитывать, какой персонаж поет песню, какие события происходят в данный момент в кадре и какое настроение у героев. Помимо этого, необходимо оказаться а сверхограниченном хронометраже, потому как определенные музыкальные темы продолжаются всего 20 секунд в анимации.

Капков продолжает, что Владимир Шаинский в абсолютной мере обладал всеми этими тайнами мастерства. Он умел создавать законченный шедевр, который запомнится и полюбится зрителями.

Сообщается также, что "Союзмультфильм" выражает соболезнования родным и близким усопшего композитора и скорбит вместе с ними. мастер писал музыку более 20 лет для анимационных картин, без него нереально представить такие мультфильмы, как "Шапокляк", "Чебурашка" и многие иные.
Никита Готский
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