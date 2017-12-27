Эксперты составили список книг для чтения в праздники

Специалисты назвали пять книг, которые хорошо подойдут для чтения в новогодние праздники. Произведения полностью разных жанров и на любой вкус.

Никита Готский

Первая книга роман "Отражение" Вадима Панова. Это шесть историй, новелл, которые связываются в тесный роман, связывающий неосуществимое и невозможное. В книге описывается своеобразное Отражение: мир, где реально приобрести зло, признание, молодость или мечту, но за это придется отдать свою жизнь.Второй роман - книга Пенелопы Фицджеральд "Книжная лавка". В произведении рассказывается о женщине, которая стремится открыть книжный магазин в маленьком городе. Против нее борется недоброжелательница, на стороне которой деньги и власть. Любительнице книг нужно доказать всем, что ее дело имеет большую ценность. В романе Эстеля Маскейма "Я говорил, что люблю?" повествуется о запретной любви и преградах на пути к счастью. Главная героиня влюбляется в сводного брата. Чем закончится ее история расскажет эта книга.Особый интерес представляет книга "Заговор фармацевтов" Игоря Прокопенко и Сергея Бубновского. Авторы пишут о фармацевтике, о тонкостях этой сферы, и как предприниматели зарабатывают на доверчивых пациентах. "Нас украли. История преступлений" Людмилы Петрушевской - это детектив нового поколения. Интересный роман, жертвы которого сами не хотят расследования.