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| | Внебрачный сын Спартака Мишулина стал популярнее Дианы Шурыгиной

Внебрачный сын Спартака Мишулина стал популярнее Дианы Шурыгиной

Вчера, 19:06
Выяснения отношений в семье известного актера Спартака Мишулина побили по популярности историю с изнасилованием Дианы Шурыгиной. Кроме того, высокие цифры в рейтинге были показаны Парадом Победы и премьерой сериала «Путин» от Оливера Стоуна.

Внебрачный сын Спартака Мишулина стал популярнее Дианы Шурыгиной

 

Согласно рейтингу заинтересованности, составленному исследовательским центром Mediascope, среди аудитории телезрителей старше 4 лет наиболее интересными телепередачами в 2017 году стали Парад 9 Мая, Новости, документальный сериал «Путин» от Оливера Стоуна, а также фильм «Экипаж». Все эти программы выпущены на канале «Россия 1». Ежегодно Парад к дню Победы и программа Новостей занимает первые позиции в подобных списках.

Внебрачный сын Спартака Мишулина стал популярнее Дианы Шурыгиной

 

Первой телепрограммой среди развлекательных передач стала «Лучше всех!» с ведущим Максимом Галкиным. Это шоу талантов также установило рекорд уходящего года, ведь она 15 раз становилась самой популярной за неделю.

В 2017 году наибольшего внимания зрителей заслужил выпуск «Пусть говорят», в котором освещалась тема тайн семьи артиста Мишулина. У этого выпуска популярного ток-шоу получилось побить по рейтингам даже нашумевший в начале года выпуск с Дианой Шурыгиной.
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