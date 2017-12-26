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| | Нани Брегвадзе пожаловалась на маленькую пенсию

Нани Брегвадзе пожаловалась на маленькую пенсию

Вчера, 17:38
Певица Нани Брегвадзе живет на маленькую пенсию и перебивается случайными заработками. Об этом она поведала в интервью СМИ.

Нани Брегвадзе пожаловалась на маленькую пенсию

 

Летом Брегвадзе исполнился 81 год. Она на пенсии, но по-прежнему старается выступать на сцене. Певица рада своей востребованности, так как ей, как грузинской гражданке, тяжело жить на маленькую пенсию, которую ей утвердило правительство.

По словам певицы, в Грузии нет возможности зарабатывать деньги концертами, потому как страна маленькая. Поэтому ей приходится часто ездить по РФ. Нани с удовольствием соглашается на предложения выступить на корпоративах, за это ей хорошо платят. Народная артистка Грузии в связи с этим живет на два государства, один раз в два месяца она приезжает в Москву, где у нее имеется своя квартиру, которую она приобрела с поступлением внука в ВУЗ.

Три года назад Нани Брегвадзе едва не сломала ногу. Она выступала на открытии зала филармонии в Грузии, где неудачно ступила на ступеньку и рухнула вниз. Певица сломала голень, но ее рана заживает и лечится быстро.
Никита Готский
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