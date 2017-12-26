Виктор Дробыш прокомментировал смерть Шаинского

Российский композитор Виктор Дробыш прокомментировал смерть Народного артиста РФ Владимира Шаинского. По его словам, уход из жизни такого человека является настоящей потерей мирового масштаба в музыкальной сфере.

Домбровский Сергей

Шаинский написал мелодии для множества детских фильмов. Он запомнился людям своей добротой и отзывчивостью. Настолько понимать музыку для малышей не сможет никто. Ранее это никому не удавалось и с течением времени вряд ли что-либо изменится. Дробыш назвал Шаинского человеком-улыбкой. Он мог поднимать настроение и веселить людей. Многие композиторы учились творчеству на композициях этого музыканта.Высказался по поводу данного события, и певец Лев Лещенко. По его словам, Шаинский писал музыку не только для детей. Сам Лещенко всегда исполняет и намерен делать это впредь. Отметим, исполнитель поет композицию «Родительский дом». Солист заявил, что существуют такие люди, с которыми можно не видеться годами, но они навсегда остаются в памяти. К такой категории относится Шаинский, певец выразил сочувствие родственникам умершего.