Составлен ТОП самых рейтинговых ТВ-программ в России

Составлен ТОП самых рейтинговых ТВ-программ в РоссииСегодня, 11:04
СМИ стала известно, когда российские телезрители смогут увидеть фильм «Интервью с Путиным», который снял Оливер Стоун. Показ состоится на Первом канале и
Сотрудники аналитического агентства "Медиалогия" опубликовали ТОП-10 популярных программ 2016 года. Первая позиция рейтинга досталась проектам каналов ТНТ,
Владимир Путин впервые был включен в рейтинг наиболее влиятельных людей мира, составленный экспертами Bloomberg. Президент РФ занял 30-ю строчку из 50.