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| | Составлен ТОП самых рейтинговых ТВ-программ в России

Составлен ТОП самых рейтинговых ТВ-программ в России

Сегодня, 11:04
Список из наиболее рейтинговых телепередач 2017 года на российском телевидении был составлен экспертами. Лидерскую строчку заняла прошедшая на "Первом канале" трансляция ежегодного Парада Победы.
 

Составлен ТОП самых рейтинговых ТВ-программ в России

 

Вторую строчку занял праздничный выпуск новостей, приуроченный все к той же дате 9 мая, происходил он также, как и лидер, на "Первом канале". Бронзу данного рейтинга смог получить документальный фильм «Путин», снятый знаменитым американским режиссером Оливером Стоуном. Следом идет торжественный парад ко дню Военно-морского флота, который оказался наиболее представительным в истории оборонительного ведомства.
 
Помимо этого, в список вошли также шоу талантов «Лучше всех!» и музыкальные хиты телеэфиров «Голос» и детская его вариация. «Пусть говорят», ряды которого покинул Андрей Малахов, перешедший в другое ток-шоу, также заняло почетное место. Практически все спортивные трансляции с участием футбольных и хоккейных сборных Российской Федерации также разместились в данном топе.

Николай Офицеров
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