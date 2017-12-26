Составлен ТОП самых рейтинговых ТВ-программ в России

Список из наиболее рейтинговых телепередач 2017 года на российском телевидении был составлен экспертами. Лидерскую строчку заняла прошедшая на "Первом канале" трансляция ежегодного Парада Победы.

Вторую строчку занял праздничный выпуск новостей, приуроченный все к той же дате 9 мая, происходил он также, как и лидер, на "Первом канале". Бронзу данного рейтинга смог получить документальный фильм «Путин», снятый знаменитым американским режиссером Оливером Стоуном. Следом идет торжественный парад ко дню Военно-морского флота, который оказался наиболее представительным в истории оборонительного ведомства.

Помимо этого, в список вошли также шоу талантов «Лучше всех!» и музыкальные хиты телеэфиров «Голос» и детская его вариация. «Пусть говорят», ряды которого покинул Андрей Малахов, перешедший в другое ток-шоу, также заняло почетное место. Практически все спортивные трансляции с участием футбольных и хоккейных сборных Российской Федерации также разместились в данном топе.

Николай Офицеров