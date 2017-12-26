Ростовчанин стал финалистом "Адской кухни"

Ростовчанин Владимир Бектимиров стал финалистом программы "Адская кухня". Он успешно прошел предыдущие этапы передачи и остановился в шаге от победы. Соперником 25-летнего мужчины выступает Ирина Медведева.

Домбровский Сергей

Эти два участника шоу обошли в конкурентной борьбе 16 человек и остались вдвоем, дабы выяснить, кто достоин звания лучшего. Передачу транслируют на телевизионном канале «Пятница». Ведущий программы шеф-повар Константин Ивлев. Ранее он участвовал в шоу «На ножах». Победитель «Адской кухни» получит в качестве приза 1 млн рублей и возможность поступить в команду Ивлева.Ростовчанин Владимир Бектимиров просит у жителей своего родного города поддержки. Он успешно преодолел предыдущие этапы и показал себя достойным игроком. Ростовчанин оказался хладнокровным в те моменты, когда ситуация выходила из-под контроля и показал свои кулинарные таланты. Победитель «Адской кухни» определится 27 декабря. Бектимиров рассчитывает на поддержку земляков.