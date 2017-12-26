NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Ростовчанин стал финалистом "Адской кухни"

Ростовчанин стал финалистом "Адской кухни"

Сегодня, 10:17
Ростовчанин Владимир Бектимиров стал финалистом программы "Адская кухня". Он успешно прошел предыдущие этапы передачи и остановился в шаге от победы. Соперником 25-летнего мужчины выступает Ирина Медведева.

Ростовчанин стал финалистом "Адской кухни"

 

Эти два участника шоу обошли в конкурентной борьбе 16 человек и остались вдвоем, дабы выяснить, кто достоин звания лучшего. Передачу транслируют на телевизионном канале «Пятница». Ведущий программы шеф-повар Константин Ивлев. Ранее он участвовал в шоу «На ножах». Победитель «Адской кухни» получит в качестве приза 1 млн рублей и возможность поступить в команду Ивлева.

Ростовчанин Владимир Бектимиров просит у жителей своего родного города поддержки. Он успешно преодолел предыдущие этапы и показал себя достойным игроком. Ростовчанин оказался хладнокровным в те моменты, когда ситуация выходила из-под контроля и показал свои кулинарные таланты. Победитель «Адской кухни» определится 27 декабря. Бектимиров рассчитывает на поддержку земляков.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ростовчанин выловил из Волги огромную щуку
Ростовчанин выловил из Волги огромную щуку

Ростовчанин выловил из Волги огромную щуку. Весил речной хищник около десяти килограммов. Счастливый рыбак, еле вытащил свой улов из воды.

Повар из шоу «Адская кухня» погиб в страшном ДТП
Повар из шоу «Адская кухня» погиб в страшном ДТП

Повар из шоу «Адская кухня» погиб в страшном ДТП. В Анучинском районе Приморского края шеф повар проекта Илья Посохин попал в дорожно-транспортную аварию. Брат

Ведущего «Адской кухни» Гордона Ремзи ужалила в пенис медуза
Ведущего «Адской кухни» Гордона Ремзи ужалила в пенис медуза

Британский шеф-повар, ведущий популярной передачи «Адская кухня» стал жертвой нападения со стороны медузы. Инцидент случился во время купания в море у берегов

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости