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Ученые тщательно скрывают правду.
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Будущий год богат на сюрпризы.
В Лос-Анджелесе нашли мёртвой актрису Чармиан Карр. Она умерла на 73-м году жизни. Женщина известна как Лисль фон Трапп из фильма «Звуки музыки».
Американские СМИ передают, что 30 мая в возрасте 88 лет скончалась знаменитая американская актриса и номинантка на «Оскар» за лучшую второплановую роль в
В США скончалась известная актриса, звезда мирового масштаба Элинор Паркер. Актриса прожила 92 года, за долгую голливудскую карьеру она трижды была номинанткой