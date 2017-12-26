В Канаде скончалась звезда мюзикла "Звуки музыки"

На 69-м году жизни в Канаде скончалась знаменитая актриса канадского происхождения Хезер Мензес-Урих, которая наиболее известна своей ролью в легендарном мюзикле "Звуки музыки". Информацией об этом поделились местные источники СМИ.

Мензес-Утрих была окружена членами семьи и ушла из жизни в своем доме в провинции Онтарио 24 декабря. По данным прессы, за четыре недели до этого врачи обнаружили у нее неоперабельную стадию рака мозга. В вышедших на большие экраны в 1965 году "Звуках музыки" Хезер Мензес-Урих сыграла роль Луизы фон Трапп, дочери одного из главных героев картины. Фильм в результате был удостоен пяти статуэток «Оскар».

Актриса, помимо этого, запомнилась своими различными работами в ряде других лент и телевизионных сериалов, среди которых «Пиранья» и «Капитан Америка» (1979 года выпуска).

Супруг Мензес-Урих также умер от рака в 2002 году. Вскоре после того, как он ушел из жизни актриса основала собственный фонд, в задачу которого входит исследование проблематики раковых заболеваний, а также поддержка тех, кто болен онкологией.

Николай Офицеров