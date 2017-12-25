Составлен рейтинг самых сексуальных киногероинь 2017 года

Представители журнала Maxim составили рейтинг наиболее сексуальных киногероинь в уходящем году. Представители издания удостоили своим вниманием тех девушек, которые не только смогли покорить своим актерским талантом, но и не менее привлекательной для зрителя сексуальностью.

Первое место они отдали Шарлиз Терон и ее роли во «Взрывной блондинке». Данный фильм можно смело назвать авантюрой, но весьма удачной. Все дело в том, что по задумке героиня Шарлиз Терон Лоррейн Бротон должна была превратиться в нечто, вроде Джеймса Бонда, но в женском обличье. Сложно согласиться с тем, что все задуманное получилось, но сама Шарлиз воплотила образ на все пять баллов.

Естественно, никуда в подобных рейтингах без объекта обожания всех гиков единой и неповторимой Чудо-женщины Галь Гадот. Израильтянка настолько стремительно ворвалась в мир кинематографа и покорила, безусловно, сердца не только мужчин, но и многих женщин.

Виртуальная подруга агента Кея в одном из лучших киберпанк-боевиков последних лет «Бегущий по лезвию 2049» Джой, прекрасно исполненная Аней де Армас, в итоге смогла-таки добиться интимной близости с предметом своего обожания и это несмотря на то, что она по сути виртуальное существо.

Эйса Гонсалес и исполненная ей в «Малыше на драйве» роль прожжённой авантюристки Моники Кастелло настолько запала зрителю в душу, что девушку уже подписали на три картины.

Замкнули пятерку сразу несколько прекрасных девушек. Речь идет о всем женском касте перерожденных «Спасателей Малибу». К фильму, безусловно, есть вопросы, но даже и близко не хочется оспаривать подбор актеров, а, в особенности, актрис.

Николай Офицеров