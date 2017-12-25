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| | СМИ: Песня Jingle Bells не является рождественской

СМИ: Песня Jingle Bells не является рождественской

Вчера, 19:06
Знаменитая песня Jingle Bells совсем не является рождественской. Об этом заявили зарубежные корреспонденты.

СМИ: Песня Jingle Bells не является рождественской

 

Знаменитая композиция Jingle Bells, которая ныне считается рождественской классикой, в реальности предназначалась для исполнения во время Дня благодарения. Согласно материалам западных журналистов, в середине позапрошлого столетия Джеймс Пьермонт написал песню ко Дню благодарения, озаглавив ее One Horse Open Sleigh. В песне поется о зимних забавах, то жители Великобритании подумали, что она лучше подходит для Рождества Христова. С того времени ее исполнение на данное торжество стало частью культур королевства.

Для доказательства этой гипотезы корреспонденты привели полную версию песни. В ней упоминается некая девушка, которая находилась в повозке возле героя композиции, что говорит больше о романтическом подтексте Jingle Bells.
Никита Готский
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