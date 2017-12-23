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| | Сотрудники КВЗ сняли ремейк клипа «Ленинград»

Сотрудники КВЗ сняли ремейк клипа «Ленинград»

Вчера, 20:00
Работники Казанского вертолетного завода сняли пародийный ролик на клип группы «Ленинград». Видео под названием «Фюзеляж» появилось на видеохостинге накануне.

Сотрудники КВЗ сняли ремейк клипа «Ленинград»

 

Вчера, 22 декабря, сотрудники КВЗ разместили на YouTube клип-пародию на композицию «Ленинграда». Таким необычным образом КВЗ поздравил всех с наступающими праздниками. По сюжету молодые люди в образе Деда Мороза и Снегурочки отправляются к детям для поздравления и вручения подарков, но на мероприятии сотрудника КВЗ похищают сотрудники иностранных спецслужб и начинают уговаривать его стать шпионом. Работник завода отказывается, потому что КВЗ для него «как мать родная», в это время парня из плена вызволяют его коллеги.

 

За сутки клип посмотрели более тысячи человек, ролик успел набрать несколько десятков отметок «мне нравится». Отмечается, что съемками видео занимались участники общественной организации «Заводской союз молодежи».
Виктория Озерова
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