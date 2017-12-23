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| | Модельеры мирового масштаба променяли Недели моды на Интернет

Модельеры мирового масштаба променяли Недели моды на Интернет

Вчера, 19:52
Модельеры мирового масштаба отказываются участвовать в Неделях моды. Британский дизайнер Вивьен Вествуд решила пропустить мероприятие в Лондоне. Информацию об этом распространяют английские СМИ.

Модельеры мирового масштаба променяли Недели моды на Интернет

 

Вествуд устроит показ своей коллекции в цифровом формате. По ее словам, это позволит людям более тщательно рассмотреть новые модели. С развитием технологий перед творческими людьми открываются новые возможности. По мнению Вествуд, в результате изменений ценители полюбят вещи так же, как те, кто их создавал. Британский модельер не единственный человек, отказавшийся от участия в Неделе моды.

В 2015 году подобное решение принял американский дизайнер и режиссер Том Форд. Он представил свою коллекцию поклонникам через видеоролик. В съемках участвовала опытные манекенщицы и знаменитая солистка Леди Гага. Создатель французского бренда Vetements Демна Гвасалия отказалась устраивать презентацию на Неделе моды в Париже летом этого года.
Домбровский Сергей
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