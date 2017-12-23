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| | Лилии Гриценко, сыгравшей в «Ночь перед рождеством» 100 лет: Лучшие киноленты с её участием

Лилии Гриценко, сыгравшей в «Ночь перед рождеством» 100 лет: Лучшие киноленты с её участием

Вчера, 23:30
24 декабря 2017 года прошло ровно 100 лет со дня рождения Народной артистке РСФСР Лилии Гриценко. Редакция "ВладТайм" решила вспомнить 5 лучших фильмов с ее участием.

Лилии Гриценко, сыгравшей в «Ночь перед рождеством» 100 лет: Лучшие киноленты с её участием

 

Лилия Гриценко родилась 24 декабря 1917 года в Горловке, в семье железнодорожника. Изначально актрисой быть не планировала, хотела поступать в Киевский Архитектурный. Однако после выступления на Всесоюзной олимпиаде художественной самодеятельности за свой исключительный талант была отправлена в Москву, учится при студии Большого Театра. Долгое время она выступала только в театре, а с 1944 года стала также актрисой кино. Ее первый фильм – экранизация оперы Чайковского «Черевички».

С тех пор она снялась еще во многих культовых фильмах времен СССР, и наша редакция выделила пятерку самых стоящих из них: «Фантазии Фарятьева», «Верные друзья», «Личное дело судьи Ивановой», «Неподдающиеся» и «Ученик лекаря».

Также Гриценко участвовала в качестве актера озвучки в нескольких чудесных советских мультфильмах: «Ночь перед Рождеством» по Гоголю, «Небесное создание» - экранизация театра кукол Сергея Образцова и «Исполнение желаний» по сказке Эдуарда Лабулэ.

Лилия Гриценко перестала сниматься в сентябре 1988, а умерла 9 января 1989 года, пробыв на пенсии всего год
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