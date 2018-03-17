Аналитики рассказали о возможных мониторах в LG G7 и G8

Аналитики пришли к выводу, что в новом флагмане компании LG будет использован ЖК-дисплей вместо OLED для сохранения энергоэффективности смартфона. Таким образом, цены на новый девайс значительно будут отличаться от текущих.

Вещий Олег

Китайские специалисты акцентировали внимание на том, что такой подход к работе является более успешным. Дело в том, что стоимость ЖК-дисплеев гораздо ниже, чем у OLED. Разработчики ранее говорили, что LG G7 и LG G8 получат уникальные дисплеи, но при обещали не так сильно, как конкуренты, повышать стоимость на девайсы. Такое может произойти при условии, что в новых моделях будет использоваться исключительно ЖК-матрица. Она менее эффективна в потреблении энергии, но зато в 2-3 раза дешевле своего аналога.LG G7 должен на 35% меньше энергии потреблять, как было заявлено разработчиками. Поэтому существуют разногласия по этому поводу, ведь официально LG не представила тип матрицы для новых флагманов. У дорогого LG V30 OLED-дисплей, поэтому и смартфон можно заряжать на 50% реже. Если бы в нём использовалась ЖК-матрица, то владельцу приходилось бы через каждые 5-6 часов пользования уже бежать к зарядному устройству.