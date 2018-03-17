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| | Дешевый смартфон Lenovo K350 оснастят сдвоенной камерой и металлическим корпусом

Дешевый смартфон Lenovo K350 оснастят сдвоенной камерой и металлическим корпусом

Сегодня, 17:56
Недавно СМИ сообщали о желании бренда отказаться от создания смартфонов Lenovo и сконцентрироваться на производстве гаджетов Moto. Исключением из правил является Индия, где хотели продлить продажи телефона.

Дешевый смартфон Lenovo K350 оснастят сдвоенной камерой и металлическим корпусом

 

По последним данным, полученным от инсайдеров, на рынках появится дешевое мобильное устройство Lenovo К350. Его оснастят сдвоенной камерой, металлическим корпусом, чипсетом с восемью ядрами. Производитель процессора хранится в секрете, но тактовая частота чипа составит 1,5 ГГц. Инсайдеры настаивают на том, что в Lenovo К350 даже самые придирчивые покупатели не заметят пластиковых вставок. Корпус аппарата изготовят полностью из металла.

Смартфон получит ОЗУ объемом от 2 до 4 ГБ, встроенную память в пределах 16-64 ГБ, основную камеру с разрешением 8 и 2 МП, а дополнительную – 8 МП. Емкость питающей батареи составит 3 тысячи мАч. Точная стоимость Lenovo К350 не называется. По словам экспертов, данный телефон смогут приобрести даже самые незащищенные в финансовом плане слои населения.
Домбровский Сергей
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