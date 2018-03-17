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| | UMIDIGI рассекретила информацию о новом A1 Pro

UMIDIGI рассекретила информацию о новом A1 Pro

Сегодня, 15:09
Корпорация UMIDIGI обнародовала характеристики нового бюджетного гаджета из линейки A1 Pro. Инсайдеры еще три недели назад сообщили о скором появлении новой модели в продаже.

UMIDIGI рассекретила информацию о новом A1 Pro

 

Новая модель заинтересует тех пользователей, которые ищут недорогой бюджетный смартфон с достойными характеристиками. Устройство основано на хорошо зарекомендовавшем себя базовом чипе MediaTek MT6739 SoC. Гаджет имеет 16 Гб встроенной памяти с реальной перспективой увеличения в два раза, 5,5 дюйма экран и двойной задней камерой в 13 и 5 мегапикселей с двойным зумом.

Устройство оборудовано отличным аккумулятором с вмонтированным энергосберегающим датчиком, который способен «держать» заряд почти сутки с поддержкой быстрого заполнения. Ориентировочная цена устройства пока не озвучена ни инсайдерами, ни менеджерами компании. Однако по прогнозам, стоимость бюджетного гаджета приятно удивит покупателей.
Сергей Денисов
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