UMIDIGI рассекретила информацию о новом A1 Pro

Корпорация UMIDIGI обнародовала характеристики нового бюджетного гаджета из линейки A1 Pro. Инсайдеры еще три недели назад сообщили о скором появлении новой модели в продаже.

Сергей Денисов

Новая модель заинтересует тех пользователей, которые ищут недорогой бюджетный смартфон с достойными характеристиками. Устройство основано на хорошо зарекомендовавшем себя базовом чипе MediaTek MT6739 SoC. Гаджет имеет 16 Гб встроенной памяти с реальной перспективой увеличения в два раза, 5,5 дюйма экран и двойной задней камерой в 13 и 5 мегапикселей с двойным зумом.Устройство оборудовано отличным аккумулятором с вмонтированным энергосберегающим датчиком, который способен «держать» заряд почти сутки с поддержкой быстрого заполнения. Ориентировочная цена устройства пока не озвучена ни инсайдерами, ни менеджерами компании. Однако по прогнозам, стоимость бюджетного гаджета приятно удивит покупателей.