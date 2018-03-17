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| | Эксперты сравнили качество съемки Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2 XL

Эксперты сравнили качество съемки Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2 XL

Сегодня, 15:03
Специалисты сравнили качество съемки Google Pixel 2 XL и Samsung Galaxy S9. Для эксперимента они выбрали условия со слабым освещением. Эксперты отметили, что оба устройства имеют минусы и требуют доработок, однако, по их оценкам, смартфон от Google оказался лучше.

Эксперты сравнили качество съемки Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2 XL

 

Диафрагма Samsung Galaxy S9 более расширенная, что дает преимущество в тех случаях, когда свет направлен сверху. Однако Google Pixel 2 XL выделяется не техническим оснащением, а, скорее, программами, отвечающими за обработку снимков. Они функционируют несколько лучше, чем у корейского телефона.

Специалисты сделали несколько снимков на оба смартфона с различным уровнем освещения. Они отмечают, что оба девайса отлично реагируют на изменение яркости. Южнокорейский аппарат лучше определяет баланс белого и у него качественней стабилизирована камера. А телефон от Google сохраняет естественность снимка при приближении. Эксперты отметили, что у Pixel 2 XL снимки получаются более насыщенными. Подсчитав очки, эксперты сделали вывод, что более надежным при низком освещении окажется смартфон компании Google.
Павел Селивёрстов
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