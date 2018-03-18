Безумная иллюминация: Беспилотный Uber запугает пешеходов огнями и звуками

Такси Uber намерено запатентовать оригинальный способ взаимодействия между беспилотными автомобилями и пешеходами. Информацию об этом распространяет The Verge.

Домбровский Сергей

По мнению журналистов американского сайта о технике, компьютерах и стиле жизни, машины Uber оснастят «безумной иллюминацией». Транспортное средство станет похоже на светящийся Лас-Вегас. Водитель может крикнуть на пешехода, а беспилотные авто не способны этого делать, поэтому взаимодействовать с человеком они станут посредством огней и звуков. По словам папарацци, такая машина попросту запугает людей.Весной 2016 года сервис Uber начал проводить испытания беспилотных такси в американском населенном пункте Питтсбург. Позже клиентам разрешили заказывать эти машины в рамках тестового периода. Uber хочет полностью перейти на беспилотные транспортные средства, но сейчас имеется ряд проблем, одной из них является способ общения с пешеходами. Инженеры обещают решить данную задачу в ближайшее время.