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| | Безумная иллюминация: Беспилотный Uber запугает пешеходов огнями и звуками

Безумная иллюминация: Беспилотный Uber запугает пешеходов огнями и звуками

Сегодня, 02:30
Такси Uber намерено запатентовать оригинальный способ взаимодействия между беспилотными автомобилями и пешеходами. Информацию об этом распространяет The Verge.

Безумная иллюминация: Беспилотный Uber запугает пешеходов огнями и звуками

 

По мнению журналистов американского сайта о технике, компьютерах и стиле жизни, машины Uber оснастят «безумной иллюминацией». Транспортное средство станет похоже на светящийся Лас-Вегас. Водитель может крикнуть на пешехода, а беспилотные авто не способны этого делать, поэтому взаимодействовать с человеком они станут посредством огней и звуков. По словам папарацци, такая машина попросту запугает людей.

Весной 2016 года сервис Uber начал проводить испытания беспилотных такси в американском населенном пункте Питтсбург. Позже клиентам разрешили заказывать эти машины в рамках тестового периода. Uber хочет полностью перейти на беспилотные транспортные средства, но сейчас имеется ряд проблем, одной из них является способ общения с пешеходами. Инженеры обещают решить данную задачу в ближайшее время.
Домбровский Сергей
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