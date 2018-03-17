Ударопрочный смартфон Ulefone Armor X оснастили беспроводной зарядкой

Производители усовершенствовали новый смартфон Ulefone Armor X, который теперь отличается не только противоударными свойствами, но и беспроводной зарядкой. Аппарат также имеет 5,5-дюймовый экран с соотношением сторон, равным 18:9.

Пойда Анна

Работу Ulefone Armor X обеспечивает четырёхъядерный процессор MT6739, при этом гаджет также получил функцию повышенной влагостойкости. Смартфон оборудован мощной системой защиты от механических повреждений.Благодаря способности заряжать батарею без использования проводного кабеля и адаптера, которые делают девайс еще более портативным, он оборудован двумя камерами на 5 и 13 МП, расположенными на задней панели корпуса. Кроме того, смартфон располагает фронтальной камерой на 8 МП, которая помогает осуществлять съемку в портретном режиме.Новинка должна поступить в продажу в марте текущего года, однако на данный момент точная дата выхода, как и стоимость гаджета пока остается неизвестной.