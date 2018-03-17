«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование Создатель «Новичка» поведал о противоядии от отравляющего вещества Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad Учёные: Кофе влияет на метаболизм человека Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны «Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова В 2017 году хакеры-вымогатели атаковали около 1 млн россиян
| | Ударопрочный смартфон Ulefone Armor X оснастили беспроводной зарядкой

Ударопрочный смартфон Ulefone Armor X оснастили беспроводной зарядкой

Сегодня, 13:56
Производители усовершенствовали новый смартфон Ulefone Armor X, который теперь отличается не только противоударными свойствами, но и беспроводной зарядкой. Аппарат также имеет 5,5-дюймовый экран с соотношением сторон, равным 18:9.

Ударопрочный смартфон Ulefone Armor X оснастили беспроводной зарядкой

 

Работу Ulefone Armor X обеспечивает четырёхъядерный процессор MT6739, при этом гаджет также получил функцию повышенной влагостойкости. Смартфон оборудован мощной системой защиты от механических повреждений.

Благодаря способности заряжать батарею без использования проводного кабеля и адаптера, которые делают девайс еще более портативным, он оборудован двумя камерами на 5 и 13 МП, расположенными на задней панели корпуса. Кроме того, смартфон располагает фронтальной камерой на 8 МП, которая помогает осуществлять съемку в портретном режиме.

Новинка должна поступить в продажу в марте текущего года, однако на данный момент точная дата выхода, как и стоимость гаджета пока остается неизвестной.
Пойда Анна
Новости по теме
Эксперты рассказали о смартфоне, который заменит 13 устройств
Эксперты рассказали о смартфоне, который заменит 13 устройств

В защищённом смартфоне Ulefone Armor 2 есть целых 13 стандартных функций, начиная от лупы и заканчивая транспортиром, благодаря которым он становится

Эксперты показали, что будет, если пожарить на сковороде смартфон Ulefone Armor 2
Эксперты показали, что будет, если пожарить на сковороде смартфон Ulefone Armor 2

Смартфон Ulefone Armor 2 был выпущен недавно и представлен как один из самых защищённых в мире. Его корпус был разработан в стандарте с IP68, что позволяет

Тест: Ulefone Armor выдержал заморозку и падение с 30-метровой высоты
Тест: Ulefone Armor выдержал заморозку и падение с 30-метровой высоты

Компания по производству электроники Ulefone продолжает проводить серьезное тестирование своего гаджета Armor для подтверждения его водонепроницаемости и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости