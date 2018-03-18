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| | Walmart запатентовал дронов-пчел для автоматического опыления ферм

Walmart запатентовал дронов-пчел для автоматического опыления ферм

Сегодня, 01:30
Крупнейшая сеть гипермаркетов США Walmart сообщила о том, что намерена выпускать пчел-роботов, как в сериале «Черное зеркало». Компания заявила, что патент о новой разработке уже регистрируют в базе данных.

Walmart запатентовал дронов-пчел для автоматического опыления ферм

 

Специалисты рассказали, что главной задачей дрона будет опыление растений. Механические пчелы свой труд будут осуществлять на посевных территориях. Дроны-опылители cмогут перемещать пыльцу из одного участка в другой. Помимо опыления, пчелы-роботы имеют функцию уничтожения вредителей.

В документе, которое подали в ведомство по патентам и товарам США, указано, что специалисты выпускают в продажу 6 робопчел, которые отправятся работать на фермы.

Однако ученые беспокоятся об уменьшении количества живых пчёл. Эксперты не могут понять, почему вымирают целые колонии насекомых.
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