Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad

Обновление iOS 11 не стало удачным для обладателей девайсов от Apple. Однако специалисты дали инструкции, как с этим справиться, как сообщает «Версия.Инфо».

Опция по выгрузке неиспользуемых приложений (Offload Unused Apps), по задумке разработчиков, должна была стать полезной для активных пользователей. Когда на устройстве заканчивается память, сходу не найти программу, которую стоить убрать. Благодаря обновлению это решалось – удалялись те приложения, которыми владелец гаджета редко пользовался.

Однако в работе функции наблюдаются постоянные сбои. Даже в выключенном по умолчанию состоянии опция сама вдруг начинает работать, производя удаление важных программ. Приложения потом можно восстановить, но пользователям не нравится, что они не контролируют вообще такой процесс. Чтобы этого избежать, нужно заняться ручной настройкой, выключая функцию через раздел iTunes & App Store.

Ирина Летинская