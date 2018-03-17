«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

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«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad

Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad

Сегодня, 13:04
Обновление iOS 11 не стало удачным для обладателей девайсов от Apple. Однако специалисты дали инструкции, как с этим справиться, как сообщает «Версия.Инфо».

Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad

 

Опция по выгрузке неиспользуемых приложений (Offload Unused Apps), по задумке разработчиков, должна была стать полезной для активных пользователей. Когда на устройстве заканчивается память, сходу не найти программу, которую стоить убрать. Благодаря обновлению это решалось – удалялись те приложения, которыми владелец гаджета редко пользовался.

Однако в работе функции наблюдаются постоянные сбои. Даже в выключенном по умолчанию состоянии опция сама вдруг начинает работать, производя удаление важных программ. Приложения потом можно восстановить, но пользователям не нравится, что они не контролируют вообще такой процесс. Чтобы этого избежать, нужно заняться ручной настройкой, выключая функцию через раздел iTunes & App Store.

Ирина Летинская
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