Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad

Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPadСегодня, 13:04
У большинства пользователей установлено много объёмных приложений, которые никогда не используются и просто занимают место на диске. Специалисты рассказали,
Накануне в интернет-магазине AppStore появился новый раздел, который предназначен специально для приложений для нового iPad Pro. Все дело в том, что данный
Стало известно, что популярная корпорация Apple временно закроет App Store для разработчиков. С 22 по 29 декабря будет недоступен ресурс iTunes Connect, через