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| | Медицинский город обзавёлся новыми звуковыми сканерами

Медицинский город обзавёлся новыми звуковыми сканерами

Сегодня, 12:31
В Тюмени в Медицинском городе специалисты начали освоение новых ультразвуковых сканеров, появившихся в распоряжении врачей. С помощью современного оборудования медицинские эксперты смогут находить даже самые мелкие образования у пациентов.

Медицинский город обзавёлся новыми звуковыми сканерами

 

По заверениям специалистов, новые ультразвуковые сканеры позволят при тщательном анализе тела пациента обнаруживать образования различной природы размером от трёх миллиметров. В Медицинском городе отметили, что новые аппараты поддерживают функцию ультразвуковой эластографии, а также построение трёхмерной модели изображения с задействованием реконструкции выделенных участков тела пациентов.

Также онкологам с помощью новых приборов будет легче определять характер опухолей, выясняя, злокачественные они, или доброкачественные. Также с помощью передовых ультразвуковых сканеров специалисты Медицинского города сумеют поднять эффективность процедур маммографии.
Александр Вест
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