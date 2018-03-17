Медицинский город обзавёлся новыми звуковыми сканерами

В Тюмени в Медицинском городе специалисты начали освоение новых ультразвуковых сканеров, появившихся в распоряжении врачей. С помощью современного оборудования медицинские эксперты смогут находить даже самые мелкие образования у пациентов.

Александр Вест

По заверениям специалистов, новые ультразвуковые сканеры позволят при тщательном анализе тела пациента обнаруживать образования различной природы размером от трёх миллиметров. В Медицинском городе отметили, что новые аппараты поддерживают функцию ультразвуковой эластографии, а также построение трёхмерной модели изображения с задействованием реконструкции выделенных участков тела пациентов.Также онкологам с помощью новых приборов будет легче определять характер опухолей, выясняя, злокачественные они, или доброкачественные. Также с помощью передовых ультразвуковых сканеров специалисты Медицинского города сумеют поднять эффективность процедур маммографии.