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| | Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели

Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели

Сегодня, 12:04
Технические эксперты, работавшие над усовершенствование бронированной военной машины БМП-1, заявили о том, что в арсенале данного бронетранспортёра появятся средства, позволяющие сбивать воздушные цели.

Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели

 

Летательные аппараты бойцы, использующие БМП-1, смогут ликвидировать с помощью пушки калибром 30 миллиметров. По заверению специалистов, данная пушка была заимствована у бронетранспортёра модели БТР-82, зарекомендовавшего свою боевую эффективность. Для боевых испытаний эксперты обзавелись двумя десятками модулей от БТР-82, в которых установлена пушка 2А72, поддерживающая автоматический режим стрельбы. По меркам современных тенденций в вооружении, БМП-1 являются довольно устаревшими образцами.

Однако пока на вооружение ещё не поступила техника современного образца, специалисты решили повысить эффективность БМП-1, установив на данные бронированные машины улучшения, повышающие их боевую эффективность.
Александр Вест
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