В 2017 году хакеры-вымогатели атаковали около 1 млн россиян

В прошлом году хакеры-вымогатели взломали около 1 млн российских пользователей Интернета. Такую информацию преподнесли в центре различных чрезвычайных ситуаций «Антистихия».

Известно, что с помощью программ-вымогателей в прошлом году пользователи интернет сетей попались на уловки хакеров. Однако отмечено, что в 2016 году количество взломанных пользователей было аналогично.В центре подчеркнули, что самым опасным методом взлома была кибератака блокирования и шифрования данных на ПК. Стало известно, что российские интернет ресурсы слабо защищены от хакерских атак. В Совбезе считают, что причиной взломов огромного масштаба является малая осведомленность пользователей и отсутствие нужной квалификации у работников компаний. Помимо этих двух факторов можно отнести ещё некачественное подключение к интернету.Отметим, что в 2017 году кибермошенники стали атаковать информационные ресурсы в 4 раза чаще, чем в 2016.