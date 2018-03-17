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| | Компания Apple опубликовала ролик о работе Face ID

Компания Apple опубликовала ролик о работе Face ID

Сегодня, 11:31
Специалисты компании Apple презентовали свой новый видеоролик о работе функции Face ID, которая стремительно набирает популярность. Видео получилось достаточно информативным и зрелищным.

Компания Apple опубликовала ролик о работе Face ID

 

С помощью этого ролика пользователи iPhone X смогут проводить разблокировку устройства благодаря быстрому распознаванию лиц. На видео девушка за короткое время создала хаос в университете. Яркий видеоролик заканчивается фразой «Разблокируй его взглядом». Будущие и нынешние владельцы iPhone X после просмотра рекламы смогут понять все нюансы новой функции и мгновенно разблокировать экран устройства.


Эксперты уверены, что функция Face ID не будет так популярна среди пользователей, как полюбившийся сканер отпечатков пальцев Touch ID. Фанаты Apple с нетерпением ожидают выпуска девайсов, оборудованных сканером под дисплеем.
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