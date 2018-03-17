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Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Более 500 тысяч российских и турецких пользователей ПК заразились трояном через MediaGet

Более 500 тысяч российских и турецких пользователей ПК заразились трояном через MediaGet

Сегодня, 09:26
Россия и Турция была массово атакована при помощи вредоносной программы Dofoil (Smoke Loader). Базировался вирус на торрент MediaGet. В прессе Microsoft сообщили, что кибератаки совершались с 6 марта этого года.

Более 500 тысяч российских и турецких пользователей ПК заразились трояном через MediaGet

 

Сайт BitTorrent MediaGet транслировал вирус Dofoil прямиком в ПК пользователей. Известно, что более 500 тысяч подверглись атаке киберзлоумышленников. Представители Microsoft официально заявили о попытке взлома их системы.

Эксперты по компьютерной безопасности выяснили, что зараженные ПК в основном распологалось на территории Турции и России. Отмечено, что за 12 часов новейший вирус заразил майнингом криптовалюты Electroneum все компьютеры, которые поддались программе Dofoil.

С помощью быстрого выявления трояна, мониторингу и машинному обучению, специалистам Microsoft удалось обезвредить вирус.
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