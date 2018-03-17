Более 500 тысяч российских и турецких пользователей ПК заразились трояном через MediaGet

Россия и Турция была массово атакована при помощи вредоносной программы Dofoil (Smoke Loader). Базировался вирус на торрент MediaGet. В прессе Microsoft сообщили, что кибератаки совершались с 6 марта этого года.

Сайт BitTorrent MediaGet транслировал вирус Dofoil прямиком в ПК пользователей. Известно, что более 500 тысяч подверглись атаке киберзлоумышленников. Представители Microsoft официально заявили о попытке взлома их системы.Эксперты по компьютерной безопасности выяснили, что зараженные ПК в основном распологалось на территории Турции и России. Отмечено, что за 12 часов новейший вирус заразил майнингом криптовалюты Electroneum все компьютеры, которые поддались программе Dofoil.С помощью быстрого выявления трояна, мониторингу и машинному обучению, специалистам Microsoft удалось обезвредить вирус.