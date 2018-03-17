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| | Появилось устройство, способное взломать любой iPhone

Появилось устройство, способное взломать любой iPhone

Сегодня, 09:01
В Сети появились фотографии устройства под названием GreyKey, которое по словам разработчиков, способно взломать смартфон iPhone любой модели. С помощью данного девайса можно взломать iPhone с установленной iOS 11.2.5 и ниже.

Появилось устройство, способное взломать любой iPhone

 

На фотографиях представлено небольшое устройство серого цвета, из которого выходят два коннектора с разъёмом Lightning. Установленное программное обеспечение может использоваться лишь в том случае, когда к устройству присоединены сразу два смартфона iPhone. Для определения кода доступа, способного разблокировать смартфон от Apple, устройству понадобится от нескольких часов, если код имеет четырёхзначный пароль, до нескольких дней, если iPhone заблокирован шестизначным паролем.

Появилось устройство, способное взломать любой iPhone

 

По предварительным данным, GreyKey предлагают к покупке за 30 тысяч долларов, если необходим полностью автономный взлом. Тем пользователям, которые желают осуществлять взлом iPhone с помощью интернета, предлагается версия устройства за 15 тысяч долларов.
Александр Вест
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