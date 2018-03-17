Появилось устройство, способное взломать любой iPhone

В Сети появились фотографии устройства под названием GreyKey, которое по словам разработчиков, способно взломать смартфон iPhone любой модели. С помощью данного девайса можно взломать iPhone с установленной iOS 11.2.5 и ниже.

На фотографиях представлено небольшое устройство серого цвета, из которого выходят два коннектора с разъёмом Lightning. Установленное программное обеспечение может использоваться лишь в том случае, когда к устройству присоединены сразу два смартфона iPhone. Для определения кода доступа, способного разблокировать смартфон от Apple, устройству понадобится от нескольких часов, если код имеет четырёхзначный пароль, до нескольких дней, если iPhone заблокирован шестизначным паролем.

Александр Вест

По предварительным данным, GreyKey предлагают к покупке за 30 тысяч долларов, если необходим полностью автономный взлом. Тем пользователям, которые желают осуществлять взлом iPhone с помощью интернета, предлагается версия устройства за 15 тысяч долларов.