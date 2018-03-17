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| | Facebook закрывает компанию, которая работала с Трампом и «Сбербанком»

Facebook закрывает компанию, которая работала с Трампом и «Сбербанком»

Сегодня, 08:27
Cambridge Analytica, по сообщению администрации социальной сети, нарушала политику платформы, собирая психографические данные пользователей без ведома Facebook. Это делалось для скандальной президентской кампании Дональда Трампа.

Facebook закрывает компанию, которая работала с Трампом и «Сбербанком»

 

Англичане из Cambridge Analytica стали нарушать правила сотрудничества с социальной сетью ещё в 2015 году. Тогда на платформе ими было запущенно приложение, которое предлагало пользователям использовать его, зарегистрировавшись с помощью учётных данных аккаунта Facebook. После этого разработчики получали психологическую и географическую информацию о 270 тысячах юзеров, которая обрабатывалась психологом Кембриджского Университета для ведения политических кампаний. Это происходило без ведома администрации Facebook.

Когда Cambridge Analytica начали сотрудничество с Дональдом Трампом, их действия стали агрессивнее. Они всё также собирали незаконные данные о пользователях, иногда на их основании запускали рекламные и агитационные публикации до официального заявления политика. Также с помощью Wikileaks Cambridge Analytica хотели размещать в Facebook тайную переписку Хилари Клинтон. Заявление о остановке программы появилось в эту пятницу в Twitter вице-президента компании. С англичанами также сотрудничал и «Сбербанком».
Елизавета Трюфель
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