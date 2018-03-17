Facebook закрывает компанию, которая работала с Трампом и «Сбербанком»

Англичане из Cambridge Analytica стали нарушать правила сотрудничества с социальной сетью ещё в 2015 году. Тогда на платформе ими было запущенно приложение, которое предлагало пользователям использовать его, зарегистрировавшись с помощью учётных данных аккаунта Facebook. После этого разработчики получали психологическую и географическую информацию о 270 тысячах юзеров, которая обрабатывалась психологом Кембриджского Университета для ведения политических кампаний. Это происходило без ведома администрации Facebook.
Когда Cambridge Analytica начали сотрудничество с Дональдом Трампом, их действия стали агрессивнее. Они всё также собирали незаконные данные о пользователях, иногда на их основании запускали рекламные и агитационные публикации до официального заявления политика. Также с помощью Wikileaks Cambridge Analytica хотели размещать в Facebook тайную переписку Хилари Клинтон. Заявление о остановке программы появилось в эту пятницу в Twitter вице-президента компании. С англичанами также сотрудничал и «Сбербанком».