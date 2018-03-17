Facebook закрывает компанию, которая работала с Трампом и «Сбербанком»

Cambridge Analytica, по сообщению администрации социальной сети, нарушала политику платформы, собирая психографические данные пользователей без ведома Facebook. Это делалось для скандальной президентской кампании Дональда Трампа.

Елизавета Трюфель

Англичане из Cambridge Analytica стали нарушать правила сотрудничества с социальной сетью ещё в 2015 году. Тогда на платформе ими было запущенно приложение, которое предлагало пользователям использовать его, зарегистрировавшись с помощью учётных данных аккаунта Facebook. После этого разработчики получали психологическую и географическую информацию о 270 тысячах юзеров, которая обрабатывалась психологом Кембриджского Университета для ведения политических кампаний. Это происходило без ведома администрации Facebook.Когда Cambridge Analytica начали сотрудничество с Дональдом Трампом, их действия стали агрессивнее. Они всё также собирали незаконные данные о пользователях, иногда на их основании запускали рекламные и агитационные публикации до официального заявления политика. Также с помощью Wikileaks Cambridge Analytica хотели размещать в Facebook тайную переписку Хилари Клинтон. Заявление о остановке программы появилось в эту пятницу в Twitter вице-президента компании. С англичанами также сотрудничал и «Сбербанком».