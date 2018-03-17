Приложение Mug Life произвело настоящий фурор в Сети

Томас Коулс и Роб Коэн разработали программу, которая посредством точечного анализа фотоснимка позволяет разделить фотографию на фрагменты и с их помощью создать анимацию статичного объекта. Желая привлечь внимание пользователей, Томас и Роб даже не надеялись, что их детище окажется одним из наиболее популярных приложений для мобильных устройств во всём мире. Функции Mug Life позволяют не только пользоваться готовыми пресетами для создания анимаций, но и создавать свои уникальные движения, которое будет повторять, казалось бы обычное статическое изображение.
Приложение Mug Life произвело настоящий фурор в СетиСегодня, 08:23
Новое приложение Mug Life от американской компании Mug Life LLC превращает фотографии в анимации. Оно "оживляет" лица людей и мордочки животных.
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