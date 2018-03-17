Приложение Mug Life произвело настоящий фурор в Сети

В Сети множество пользователей уже приобщились к использованию приложения под названием Mug Life, популярность которого в последнее время просто зашкаливает. С помощью данной программы любой снимок можно превратить в анимированное представление.

Создатели проекта ранее работали над разработкой компьютерных игр, поэтому опыт программирования помог им добиться чрезвычайного качества своего продукта, который в краткие сроки сумел завоевать любовь миллионов пользователей по всему миру.

Александр Вест

Томас Коулс и Роб Коэн разработали программу, которая посредством точечного анализа фотоснимка позволяет разделить фотографию на фрагменты и с их помощью создать анимацию статичного объекта. Желая привлечь внимание пользователей, Томас и Роб даже не надеялись, что их детище окажется одним из наиболее популярных приложений для мобильных устройств во всём мире. Функции Mug Life позволяют не только пользоваться готовыми пресетами для создания анимаций, но и создавать свои уникальные движения, которое будет повторять, казалось бы обычное статическое изображение.