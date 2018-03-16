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| | Майнеры собрали первый урожай «криптопомидоров»

Майнеры собрали первый урожай «криптопомидоров»

Сегодня, 21:07
Один из создателей криптовалютной биржи Nakamoto X в Чехии Камиль Брейха предлагает выращивать овощи от тепла, выделяемого при майнинге виртуальных монет. Воплощением этой задумки в действительность займется стартап Agritechture.

Майнеры собрали первый урожай «криптопомидоров»

 

Майнеры уже собрали первый урожай помидоров, выращенных с использованием тепла, исходящего от установок по добыче криптовалюты. По словам Брейха, томаты обладают превосходным вкусом, скоро жители Чехии сами попробуют эти овощи, поскольку они появятся на полках магазинов. После осуществления проекта энергетический цикл станет полностью замкнутым.

Сейчас для майнинга криптовалют используют энергию, получаемые из биологических отходов. Теперь на базе добычи биткоинов вырастят овощи. Получится замкнутый круг и сплошная выгода для человечества.
Домбровский Сергей
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