Смартфон Leagoo Power 5 получил "бесконечный" аккумулятор на 7000 мАч

Разработчики представили вниманию пользователей новую модель Leagoo Power 5. Мобильное устройство получило мощную аккумуляторную батарею на 7 000 мАч, а также экран в 5,99 дюймов.

Татьяна Преображенская

Смартфон Leagoo Power 5 функционирует на базе процессора Helio P23. На задней панели мобильного устройства расположена двойная основная камера на 2 и 12 Мп, а на передней – фронтальная с 13-мегапиксельным модулем.Модель Leagoo Power 5 будет осуществлять работу на основе операционной платформы Android 8.0 Oreo. Мощная батарея на 7000 мАч обеспечит питание аккумулятора устройства. Пользователи отметили "бесконечность" аккумулятора, поскольку заряда батареи хватает на долгое время. Стоит подчеркнуть, что на рынках модную инновацию можно будет приобрести всего за 299 американских долларов.