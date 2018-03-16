Apple представит iPhone SE2 и iPad 2018 27 марта

Представители бренда Apple озвучили официальную дату презентаций гаджетов iPhone SE2 и iPad-2018. Новинки будут представлены вниманию пользователей 27 марта в Чикаго.

Татьяна Преображенская

Новость компании о мартовской презентации оказалась весьма неожиданной для любителей продукции Apple. Известно, что корпорация собирается показать свои инновации, которые в скором времени появятся в продаже.Предполагается, что на рынках гаджетов окажутся такие модели как iPhone SE2 и iPad-2018. На презентации Apple также продемонстрируют бюджетный MacBook Air 13. Специалисты рынка гаджетов предполагают, что «яблочная» корпорация покажет юзерам улучшенную модель MacBook 12.Сотрудники компании Apple подобные слухи никак не комментируют, поэтому остается только догадываться, что же она представит потенциальным потребителям.Стоит отметить, что после презентации на рынках появятся два новых устройства – беспроводное зарядное устройство AirPower и специальный кейс для наушников AirPods, который также имеет функцию беспроводного способа зарядки.