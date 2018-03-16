На Geekbench опубликованы характеристики игрового смартфона Xiaomi Blackshark

О том, что идет работа над новым игровым смартфоном Blackshark от Xiaomi стало известно месяц назад. На днях появились данные о технических характеристиках новинки.

Уже месяц, как стало известно, что компания-производитель мобильных гаджетов Xiaomi разрабатывает новый игровой смартфон под названием Blackshark. Согласно официальной информации, его можно будет приобрети уже в середине 2018 года после его презентации, но уже сегодня от Geekbench есть ряд сведений о возможных характеристиках устройства.В первую очередь новинка будет работать на операционной системе Android 8.0, а помогать осуществлять эту работу будут 8-ядерный процессор от Snapdragon 845 от производителя Qualcomm. Тактовая частота будет составлять 2,8 ГГц. Емкость оперативной памяти составит 8 гигабайт.Экран у игрового телефона Blackshark будет безрамочным при соотношении сторон 18:9. Скорость обновления изображения составит 120 Гц, как и у Razer Phone, который также ориентирован на видеоигры на смартфоне.