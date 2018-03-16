«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Американская порнозвезда будет судиться со службой доставки пиццы из-за предложения секса за деньги Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России Режиссер Крыжовников снимет «взрослую» версию «Приключений Электроника» Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы
| | На Geekbench опубликованы характеристики игрового смартфона Xiaomi Blackshark

На Geekbench опубликованы характеристики игрового смартфона Xiaomi Blackshark

Сегодня, 17:52
О том, что идет работа над новым игровым смартфоном Blackshark от Xiaomi стало известно месяц назад. На днях появились данные о технических характеристиках новинки.

На Geekbench опубликованы характеристики игрового смартфона Xiaomi Blackshark

 

Уже месяц, как стало известно, что компания-производитель мобильных гаджетов Xiaomi разрабатывает новый игровой смартфон под названием Blackshark. Согласно официальной информации, его можно будет приобрети уже в середине 2018 года после его презентации, но уже сегодня от Geekbench есть ряд сведений о возможных характеристиках устройства.

В первую очередь новинка будет работать на операционной системе Android 8.0, а помогать осуществлять эту работу будут 8-ядерный процессор от Snapdragon 845 от производителя Qualcomm. Тактовая частота будет составлять 2,8 ГГц. Емкость оперативной памяти составит 8 гигабайт.

Экран у игрового телефона Blackshark будет безрамочным при соотношении сторон 18:9. Скорость обновления изображения составит 120 Гц, как и у Razer Phone, который также ориентирован на видеоигры на смартфоне.
Новости по теме
Новый бюджетный смартфон Xiaomi Berlin будет работать на основе Snapdragon 632
Новый бюджетный смартфон Xiaomi Berlin будет работать на основе Snapdragon 632

Создатели гаджетов китайской корпорации Xiaomi усердно трудятся над созданием нового бюджетного смартфона Berlin. Сегодня стало известно, что недорогая

Эксперты проанализировали смартфон Blackshark от Xiaomi
Эксперты проанализировали смартфон Blackshark от Xiaomi

Xiaomi выпустит собственный игровой смартфон Blackshark на базе процессора Snapdragon-845. Он будет конкурировать с единственным специализированным игровым

На сайте Geekbench появились сведения о новом смартфоне Xiaomi Redmi 3
На сайте Geekbench появились сведения о новом смартфоне Xiaomi Redmi 3

Китайский производитель Xiaomi в очередной раз допустил утечку информации о своем новом гаджете. На этот раз пользователям удалось узнать некоторые технические

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости