«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео
| | Google Lens стал доступен для владельцев iPhone и iPad

Google Lens стал доступен для владельцев iPhone и iPad

Сегодня, 17:32
Компания Google для пользователей гаджетов на основе iOS сделала возможным использование функционала Google Lens. Кроме того, эта программа визуального распознавания доступна и на Android.

Google Lens стал доступен для владельцев iPhone и iPad

 

В официальном профиле Google в Twitter появилось сообщение от разработчиков Google Photos, в котором они проинформировали о том, что функционал программы Google Lens теперь доступен и для смартфонов с операционной системой iOS. Система визуального распознавания ранее уже была доступна на телефонах с Android.

Google Lens помогает пользователю с помощью камеры его гаджета распознавать предметы и объекты в реальном мире. Эта программа интегрирована с работой голосового помощника в Google Assistant. Например, пользователь может навести камеру своего смартфона на незнакомый ему цветок, а программа расскажет всю информацию об этом растении – как оно называется, где обычно растет, ядовито ли. Таким же образом можно узнать отзывы о ресторане или перевести меню с иностранного языка – также достаточно просто навести камеру.
Новости по теме
Google Lens стала доступной на OC Android
Google Lens стала доступной на OC Android

Мобильная программа Google Lens теперь доступна для пользователей смартфонов на операционной системе Android. Новинка просканирует визитки и покажет

Google Assistant выполнит поиск с помощью камеры смартфона
Google Assistant выполнит поиск с помощью камеры смартфона

Google Assistant в скором времени будет выполнять поиск с помощью камеры смартфона. Умный помощник может распознать, на что указана камера.

Google научат распознавать речь без подключения к интернету
Google научат распознавать речь без подключения к интернету

Компания Google усовершенствовала систему распознавания речи. Теперь эта функция будет доступна даже без подключения гаджета к интернету.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости