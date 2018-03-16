Google Lens стал доступен для владельцев iPhone и iPad

Компания Google для пользователей гаджетов на основе iOS сделала возможным использование функционала Google Lens. Кроме того, эта программа визуального распознавания доступна и на Android.

В официальном профиле Google в Twitter появилось сообщение от разработчиков Google Photos, в котором они проинформировали о том, что функционал программы Google Lens теперь доступен и для смартфонов с операционной системой iOS. Система визуального распознавания ранее уже была доступна на телефонах с Android.Google Lens помогает пользователю с помощью камеры его гаджета распознавать предметы и объекты в реальном мире. Эта программа интегрирована с работой голосового помощника в Google Assistant. Например, пользователь может навести камеру своего смартфона на незнакомый ему цветок, а программа расскажет всю информацию об этом растении – как оно называется, где обычно растет, ядовито ли. Таким же образом можно узнать отзывы о ресторане или перевести меню с иностранного языка – также достаточно просто навести камеру.