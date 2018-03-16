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| | В Сети появилось первое изображение смартфона HTC U12+

В Сети появилось первое изображение смартфона HTC U12+

Сегодня, 17:25
Известный инсайдер Эванс Бласс обнародовал первые рендеры смартфона HTC U12+. Гаджет будет презентован в мае текущего года.

В Сети появилось первое изображение смартфона HTC U12+

 

В Сети появилось первое изображение и технические характеристики HTC U12+. Сведениями поделился известный инсайдер Эванс Бласс. Гаджет под кодовым названием Imagine будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, иметь 6-дюймовый экран с форматом QHD+ и защитным стеклом, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. От влаги и пыли защиту обеспечит стандарт IP68. Главной особенностью девайса станут четыре камеры: две основных на 12 и 16 Мп со светодиодной вспышкой и две фронтальных по 8 Мп. Сканер отпечатка пальца будет размещаться на задней панели. Ожидается, что аккумулятор гаджета будет иметь мощность в 3420 мАч.

В Сети появилось первое изображение смартфона HTC U12+

 

Следует отметить, что разработку HTC U12+ отлаживали несколько раз. Презентация новинки назначена на май.
Виктория Озерова
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