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| | В Африке древние люди владели продвинутыми технологиями

В Африке древние люди владели продвинутыми технологиями

Сегодня, 17:19
Археологи из Национального музея естественной истории Смитсоновского института выяснили, что африканцы, жившие на континенте 320 тысячелетий назад, использовали в быту продвинутые технологии. Уже в то время древние люди использовали цветные краски и сложные орудия труда, которые не были характерны для эпохи раннего палеолита.

В Африке древние люди владели продвинутыми технологиями

 

Эти инструменты ученые нашли во время раскопок на юге Кении, в районе Олргесайли. Именно там 1,2 миллиона лет назад появились первые люди. Они в быту обычно использовали рубило, однако новые находки показали, что древние люди могли оперировать и более сложными, тонкими инструментами. Археологи также выяснили, что для изготовления этих орудий требовались другие орудия, что было не характерно для того времени, когда орудием считался обычный острый камень или крепкая дубинка. Обнаруженные предметы приблизительно были сделаны 305-320 тысяч лет назад.

Часть орудий были сделаны из вулканического стекла, залежи которого располагались почти в 30 километрах от места раскопок. Это дает основания предполагать, что между древними людьми были налажены торговые отношения. Также эксперты раскопали кристаллы марганца и охры, которыми изделия были окрашены.

Ученые выяснили, что возраст находок совпадает с периодом, когда на континенте наблюдались климатические качели. Антропологи предположили, что именно нестабильность окружающей среды могла спровоцировать технологический рывок древних африканцев.
Дарья Светозарова
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