«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео
| | Playboy TV будет принимать платежи в криптовалютах

Playboy TV будет принимать платежи в криптовалютах

Сегодня, 17:17
Представители администрации Playboy Enterprises заявили о намерении принимать платежи за откровенный контент в криптовалютах. Сейчас виртуальные монеты пользуются большой популярностью, поэтому руководители компании приняли решение шагать в ногу со временем.

Playboy TV будет принимать платежи в криптовалютах

 

Любители канала Playboy TV будут расплачиваться за просмотр фильмов и роликов криптовалютой. Для этого технические специалисты создадут электронный бумажник. Разработка виртуального кошелька завершиться до конца этого года. Просмотр откровенного контента интегрируется с другими проектами канала, такими как игры, дополненная и виртуальная реальность.

Первоначально появится возможность расплачиваться критовалютой Vice Industry Token (VIT). Ее предоставят на создаваемом организацией ICO. Позже на канале Playboy TV внедрят разные виды виртуальных монет. Пользователи получат возможность просматривать оригинальные материалы, оставлять комментарии к ним, голосовать посредством VIT.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Хью Хефнер продал особняк Playboy в Лос-Анджелесе
Хью Хефнер продал особняк Playboy в Лос-Анджелесе

Издание Wall Street Journal сообщает, что основатель всемирно известного журнала Playboy Хью Хефнер продал свой особняк, который был выставлен на продажу в

Особняк Playboy в Лос-Анджелесе будет продан за $200 миллионов
Особняк Playboy в Лос-Анджелесе будет продан за $200 миллионов

Компания Playboy Enterprises приняла решение выставить знаменитый особняк в Лос-Анджелесе на продажу. Цена жилья основателя компании установлена на отметке в

Памела Андерсон снялась для последней эротической обложки Playboy
Памела Андерсон снялась для последней эротической обложки Playboy

Для последней эротической обложки популярного журнала Playboy снялась Памела Андерсон. Об этом представители издания сообщили в микроблоге Twitter, на своей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости