Playboy TV будет принимать платежи в криптовалютах

Представители администрации Playboy Enterprises заявили о намерении принимать платежи за откровенный контент в криптовалютах. Сейчас виртуальные монеты пользуются большой популярностью, поэтому руководители компании приняли решение шагать в ногу со временем.

Домбровский Сергей

Любители канала Playboy TV будут расплачиваться за просмотр фильмов и роликов криптовалютой. Для этого технические специалисты создадут электронный бумажник. Разработка виртуального кошелька завершиться до конца этого года. Просмотр откровенного контента интегрируется с другими проектами канала, такими как игры, дополненная и виртуальная реальность.Первоначально появится возможность расплачиваться критовалютой Vice Industry Token (VIT). Ее предоставят на создаваемом организацией ICO. Позже на канале Playboy TV внедрят разные виды виртуальных монет. Пользователи получат возможность просматривать оригинальные материалы, оставлять комментарии к ним, голосовать посредством VIT.