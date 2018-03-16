На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего

14 марта в Мельбурне прошла конференция, на которой обсуждали автомобильный транспорт в мегаполисах. В числе вариантов того, как отладить движение, было предложение о поднятии средств передвижения в воздух, как сообщает VistaNews.

Целью конференции было решить проблему касательно нагрузки транспортных сетей мегаполисов Великобритании и Австралии. Было представлено 15 вариантов инноваций, которые можно внедрить в 2018 году в крупных городах этих стран, начав новую эпоху движения транспорта.

Один из таких предполагал перенос транспорта в небо. Основа инновации в понимании того, как движутся самолёты. Авиаперелёты происходят значительно легче, поскольку не мешают дома, которые необходимо огибать. Потому трафик гораздо лучше, и если перенести весь транспорт в небо, то пробки станут крайне редким явлением. Также лучше себя будут чувствовать пешеходы и велосипедисты. В числе других предложений стоит выделить программу, отслеживающую, где припарковать авто и как заранее оставить за собой нужное место на парковке.

Ирина Летинская