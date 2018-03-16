На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего

На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущегоСегодня, 15:44
Американская компания «The Boring Company» будет отдавать предпочтение пешеходам и велосипедистам. Илон Маск на своей странице показал удивительное видео, как
Беспилотный городской транспорт станет реальностью для множества мегаполисов мира к 2040 году. С таким прогнозом выступила международная консалтинговая
27 октября владельцы приложения «Яндекс.Транспорт» в Новокузнецке получат возможность отслеживать движение автомобиля в реальном времени. Пользователи смогут