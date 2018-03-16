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| | Компания Apple заблокировала жителям Ирана доступ к App Store

Компания Apple заблокировала жителям Ирана доступ к App Store

Сегодня, 15:08
Компания Apple отказывает в праве доступа в App Store жителям Ирана. Компания воздерживается от комментирования причины блокировки.

Компания Apple заблокировала жителям Ирана доступ к App Store

 

Американская компания Apple блокирует доступ к App Store для всех пользователей, если их IP-адрес говорит о том, что они пребывают на территории Ирана. В 2017 году президент США Дональд Трамп ввел ряд новых санкционных ограничений для некоторых стран мира, в число которых входит и Иран.

Сама компания Apple отказывается как-либо комментировать причину блокировки к фирменному магазину с приложениями. Тем не менее, эксперты говорят о том, что блокировка может быть напрямую связана с тем, что в Иране у компании нет официального представительства и партнёров для осуществления сотрудничества. Следовательно, все гаджеты, которыми пользуются жители государства, ввезены из-за границы нелегальным образом.

Также недавно в СМИ появлялись сообщения о том, что сотрудники Apple удалили из магазина некоторые приложения, созданные иранскими программистами.
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