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| | Пилоты авиакомпании S7 подали заявки в российский отряд космонавтов

Пилоты авиакомпании S7 подали заявки в российский отряд космонавтов

Сегодня, 05:20
Авиакомпания S7 отобрала из своего штата пять пилотов и подала заявку на зачисление летчиков гражданской авиации в отряд космонавтов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пилоты авиакомпании S7 подали заявки в российский отряд космонавтов

 

Центр подготовки космонавтов объявил о дополнительном наборе 14 марта. На данный момент уже собрано более 450 заявок от кандидатов. Экзамены и параллельный медосмотр стартую через несколько дней. Отберут всего пять человек. Конкурс, соответственно, составит 90 человек на место.

Журналисты попытались узнать о мотивации пилотов гражданской авиации, участвующих в конкурсе. Как ни странно, но определенных ответов они получили очень мало. На самом последнем месте стоит материальная заинтересованность в вознаграждении за полет, на первом – сам факт полета в неведомое пространство и обретение новой специальности, о которой мечтают все, кто связал свою жизнь с полетами.
Сергей Денисов
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