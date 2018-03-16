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| | Ученик из Красноярска разработал приложение для изучения физики в 3-D формате

Ученик из Красноярска разработал приложение для изучения физики в 3-D формате

Сегодня, 14:15
Учащийся гимназии №13 из Красноярска Дмитрий Егоров создал мобильное приложение для смартфонов на базе Android для изучения физики в 3-D формате. По словам юного изобретателя, программа превратит знакомство с данным предметом в увлекательное путешествие.

Ученик из Красноярска разработал приложение для изучения физики в 3-D формате

 

Психологи неоднократно говорили о необходимости изменения подхода к процессу обучения. Люди воспринимают информацию на порядок лучше, когда получают ее в игровой форме с наглядными пособиями в виде трехмерной графики. В интерактивное пособие вошли не только теоретические материалы, задачи и упражнения, но и восемь лабораторных работ. По мере развития проекта количество информации в приложении увеличится.


Дмитрий Егоров представил свой «живой учебник» на региональных и всероссийских конференциях, где получил высокие оценки и призы от экспертов. Ученика называют «юным вундеркиндом». Разработку гимназиста введут в некоторых школах РФ и Казахстана. Если в тестовый период приложение хорошо себя проявит, то его станут массово использовать в образовательных учреждениях страны.
Домбровский Сергей
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