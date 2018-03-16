Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID

Время движется вперед и пионерные гаджеты стареют все быстрее. Эта мысль была озвучена инсайдерами корпорации Samsung, которые уже озвучили в Сети информацию из компетентных источников о запуске в производство нового гаджета Galaxy S10.

Сергей Денисов

Новый смартфон получит долгожданную фишку, которая даже не повторит технологию съемки Face ID, а избавит ее от излишней перегруженности и других мелких недостатков. Над этой проблемой работает одна из израильских фирм, которую зафрахтовала корпорация Samsung. Будущий смартфон не будет конкурировать с Apple iPhone X. Новая камера в устройстве будет принципиально отличаться по концепции от технологии Apple.Face ID в новом гаджете обретет принципиально новую навигацию сканирования лица пользователя, которая позволяет транслировать «непрошенного гостя» на все забитые в памяти гаджета номера абонентов. Изменится и сам принцип идентификации пользователя, который сделает безопасность устройства уникальной.